МУП ИСК Уфы заказало обследование образовательного центра за 48 миллионов рублей
Вчера, 10:04ОбществоМарат ГареевФото: rcufa.mintrudrb.ru
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Будет обследован Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков.
АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа» (МУП ИСК) разместил на сайте госзакупок (данные СПАРКа) информацию о проведении тендера на исследовательские работы на сумму 48,2 миллиона рублей.
Это максимальная цена контракта, по которому победитель должен провести «археологические изыскания, обмерные, обследовательские и проектно-изыскательские работы» в Республиканском реабилитационном и образовательном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, который расположен в Кировском районе Уфы.
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