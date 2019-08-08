МУП ИСК Уфы заказало обследование образовательного центра за 48 миллионов рублей

АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа город Уфа» (МУП ИСК) разместил на сайте госзакупок (данные СПАРКа) информацию о проведении тендера на исследовательские работы на сумму 48,2 миллиона рублей .

Это максимальная цена контракта, по которому победитель должен провести «археологические изыскания, обмерные, обследовательские и проектно-изыскательские работы» в Республиканском реабилитационном и образовательном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, который расположен в Кировском районе Уфы.