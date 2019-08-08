Милла Йовович готовится стать мамой в третий раз

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Актриса Милла Йовович 7 августа сообщила своим подписчикам в Instagram о том, что ждет третьего ребенка.
Она поделилась своими переживаниями за здоровье будущего малыша в связи со своим возрастом и пережитым несколько лет назад абортом, сообщает газета «Известия».
Актриса, которой сейчас 43 года, узнала о беременности 13 недель назад. Она рассказала, что совершенно не готова была стать мамой еще раз, поэтому решила не привязываться к ребенку. В течение нескольких месяцев ей пришлось пройти множество обследований и дождаться результатов различных тестов. Это принесло беспокойство как самой Йовович, так и членам её семьи.
Актриса также рассказала поклонникам, что у неё будет девочка.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей