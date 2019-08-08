Дело ТОАЗа: адвокаты Уралхима подозреваются во взятничестве

Суд между ИКЕА и Пономаревым по делу об аренде генераторов выиграл обвинитель, сообщает издание «Новые известия». В результате Пономарев был осужден на восемь лет. На оглашение приговора он пришел в футболке с надписью «ФСБ + IKEA = 8 лет».

Одновременно с этим стали всплывать подробности о представителях ИКЕА. В частности, речь шла о взятке.

Следственный комитет выдвинул обвинения против адвоката ООО «ИКЕА МОС» (“дочка” ИКЕА в России) Евгении Семчуковой. Как раз она и выступала представителем «Уралхима» в ходе предъявления обвинений к ТОАЗу. Напомним, что именно с подачи «Уралхима» было возбуждено уголовное дело против ТОАЗа.

За пять лет до этого адвокатское бюро «Адвокаты и бизнес», учредителем которого был Сергей Ковбасюк, работало вместе с ООО «ИКЕА МОС» по делу о возмещении компенсации в размере 25 миллиардов рублей со стороны ООО «Системы автономного электроснабжения». Полученные средства ИКЕА позднее заплатила Пономареву за аренду генераторов. Примечательно, но само бюро множество раз пыталось привлечь Пономарева к ответственности, однако дело закрывалось правоохранителям. Чуть позднее право на половину долга было переуступлено зарубежной организации, также связанной с именем Ковбасюка.

В этой истории речь шла о сумме 200 миллионов долларов. Именно поэтому Ковбасюк решил повесить обвинения на Пономарева. К своему плану он привлек знакомого - бывшего сотрудника спецслужб Геннадия Подфигурного. Через него он «вышел» на сотрудников ФСБ, которые за озвученную сумму смогли возбудить уголовное дело против Пономарева.

Сам Подфигурный обратился к своим знакомым Семчуковой и Лесных. Последний в свою очередь задействовал своего коллегу - действующего работника ФСБ. Вместе они увеличили сумму вознаграждения до одного миллиона долларов Ковбасюк согласился, но обещал перевести сумму за два раза. Первый платеж прошел успешно, однако во время второго “сотрудники ФСБ” попросту скрылись с деньгами.После этого Ковбасюка заключили под домашний арест. Но и он позднее был отменен по решению Мосгорсуда. Сейчас местонахождение Ковбасюка неизвестно, он разыскивается полицией.

Интересно и то, что Семчукова каким-то образом избежала наказания, а после даже участвовала на стороне “Уралхима” в разбирательствах против ТОАЗа.