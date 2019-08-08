Архитекторы, инженеры и рядовые работяги получили награды от врио главы Башкирии

Сегодня, 8 августа, в преддверии Дня строителя, в Уфе врио главы Башкирии Радий Хабиров вручил государственные награды достойным представителям строительного комплекса региона.

Не секрет, что к Дню строителя в нашей стране отношение особое, вероятно, потому, что своим праздником его считает практически каждый, кто так или иначе принимал участие в строительных работах. Но если обратиться к официальной статистике, в строительной отрасли региона сегодня работают более 70 тысяч человек.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня подобрал очень теплые слова для поздравления 46 работником строительной сферы, среди которых были не только руководители солидных компаний, но и архитекторы, инженеры и рядовые работяги.

- Нам предстоит сделать ещё очень многое. И я уверен, что с такими тружениками, как вы, нам везде будет сопутствовать успех, - с такими словами обратился руководитель республики к аудитории