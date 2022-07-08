Жителя Башкирии осудят за киберпреступления

Четырьмя годами ранее житель города Дюртюли попытался продать в интернете данные о пользователях сети за 28 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что ещё в 2018 году молодой человек приобрел программное обеспечение, при помощи которого можно получить доступ к банковским картам, а также другой конфиденциальной информации. В свою очередь, данные, полученные им в ходе использования вредоносного ПО, он попытался продать.
На данный момент хакеру предъявлены обвинения по статье о распространении вредоносных компьютерных программ из корыстной заинтересованности. Молодой человек свою вину в совершённых преступлениях признал. Уголовное дело, заведённое в его отношении рассмотрит Октябрьский городской суд.