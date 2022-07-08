ВКонтакте открыла API для управления видеозвонками

ВКонтакте открыла API для управления видеозвонками

ВКонтакте открыла API для управления видеозвонками

Вчера, 18:35
Общество
Фото: Вконтакте
Разработчики веб-сервисов, мобильных приложений и VK Mini Apps смогут автоматизировать создание онлайн-встреч в VK Звонках и управление ими через публичный API ВКонтакте.

Новые доступные методы помогут: заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. Приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении VK Звонки или веб-версии платформы. Всю необходимую документацию уже можно найти на платформе ВКонтакте для разработчиков.

API позволит эффективно использовать возможности платформы VK Звонки для проведения безлимитных видеоконференций с неограниченным числом участников. Звонки можно запускать как от личных страниц, так и от имени сообщества. Подключиться к конференции пользователи могут по ссылке и без профиля ВКонтакте — анонимно или используя VK ID, единый аккаунт для всех продуктов компании.

Новые методы можно будет использовать в связке с другими, доступными в публичном API ВКонтакте, для расширения возможностей продуктов. Например, запустить запись звонка, после завершения конвертировать трансляцию в видео и встроить готовый ролик на сайт продукта. Методы видеозвонков расширят библиотеку готовых инструментов ВКонтакте, доступ к которым могут получить любые разработчики сервисов для развития собственных проектов в интеграции с механиками соцсети. API звонков могут быть полезны для образовательных проектов, веб-конференций, онлайн-мероприятий, медиа и любых других сфер, где востребовано общение с пользователями.

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте и VK Звонков:

«Миссия ВКонтакте — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации. У нас огромный опыт в технологиях видеосвязи и большой набор собственных решений, которыми мы готовы делиться с разработчиками других IT-сервисов. Наши инструменты подойдут командам с любым опытом. Если вы хотите использовать простое готовое решение, то есть публичный API, который поможет автоматизировать задачи с использованием платформы VK Звонки. Для большей кастомизации есть SDK, с помощью которого можно встроить звонки в свой продукт для бесшовной интеграции и использовать инфраструктуру соцсети. Наши решения для звонков и видеостриминга уже используют в своих продуктах AliExpress, Учи.Дома, Тетрика и многие другие сервисы».

API ВКонтакте — это интерфейс, который позволяет получать информацию из базы данных vk.com с помощью http-запросов к специальному серверу. API упрощает создание кода, поскольку предоставляет набор готовых классов, функций или структур для работы с имеющимися данными. Публичные методы позволяют создавать интересные и интерактивные приложения с использованием технологий ВКонтакте. А встроенные инструменты монетизации помогут разработчикам получить доход уже с первых дней запуска.

Ранее ВКонтакте открыла доступ сторонним IT-сервисам к инфраструктуре и технологиям VK Видео. Технологии видеоплатформы обеспечат быструю загрузку, хранение и доставку видео, а также организацию прямых трансляций с минимальными задержками. SDK поможет встроить в продукт готовый плеер, который обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства. При этом можно использовать готовый интерфейс с привычными миллионам пользователей соцсети элементами управления.

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