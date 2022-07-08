В Варшаве аграрии устроили антиправительственную акцию протеста

В Варшаве аграрии устроили антиправительственную акцию протеста
В Варшаве аграрии устроили антиправительственную акцию протеста
Сегодня, 10:21ОбществоФото: pixabay.com
Аграрии в Польше стали организаторами массовой акции протеста, направленной против политики властей в области сельского хозяйства и из-за растущей инфляции.

Как пишет ТАСС, участники с флагами и транспарантами прошли по центральным улицам Варшавы к зданию парламента, заблокировав движение транспорта. Об этом пишет RT.

Лидер инициировавшей протест организации «Агроуния» Михал Колодзейчак сказал, что это первая организация, которая в сегодняшней сложной ситуации отважилась показать свое недовольство. Он заявил, что повышение процентных ставок не является борьбой с инфляцией.

Он считает, что пока обычные люди страдают, государственные компании на этом зарабатывают.

Как пример, компания удобрений «Азоты». По его словам, она повысила свою маржу с нескольких процентов до нескольких десятков процентов.

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