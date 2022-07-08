В Уфе осудят трех хоккеистов за дачу взятки для получения отсрочки от армии. Как сообщают РИА Новости материалы уголовных дел по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) были зарегистрированы в Ленинском районном суде города. Дата рассмотрения дел пока не назначена.
Ранее сообщалось, что два бывших игрока клуба «Салават Юлаева» и один нынешний якобы обращались к предпринимателю Фариту Самигуллину за помощью в покупке военного билета. Отметим, что сам предприниматель был задержан сотрудниками ФСБ еще в апреле этого года по обвинению в посредничестве при передачи взятки, в частности, Самигуллин «помогал» уфимским спортсменам в получении военных билетов.
Однако телеканал Russia Today со ссылкой на свой источник в органах информацию о проверках в отношении хоккеистов опроверг. Согласно информации осведомленного источника Russia Today из силовых структур, «никаких уголовных дел, где в качестве подозреваемых фигурировали бы фамилии игроков, также не возбуждено».
Напомним, что экс-вратаря "Салавата Юлаева" Ивана Федотова принудительно отправили в армию. В период с 2017 по 2019 года хоккеист играл за сборную России.