В Токио рассказали о седьмой волне коронавируса

По словам местных властей, в Токио седьмого июля сообщили о выявлении свыше 8,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишет RT.
За прошедшую неделю количество новых заражений выросло в 2,4 раза.
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