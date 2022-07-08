В Токио рассказали о седьмой волне коронавируса

Губернатор Токио Юрико Коикэ рассказала о седьмой волне COVID-19 в городе. Об этом сообщили в агентстве «Киодо».

По словам местных властей, в Токио седьмого июля сообщили о выявлении свыше 8,5 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом пишет RT. За прошедшую неделю количество новых заражений выросло в 2,4 раза.

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