В некоторых ресторанах сети «Вкусно и точка» нельзя будет купить картошку фри

О том, что любители фастфуда не смогут купить картошку фри в ресторанах сети сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Вкусно и точка»

Из меню некоторых ресторанов сети «Вкусно и точка» может исчезнуть картошка фри, а также картошка по-деревенски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу сети фастфуда. Как сообщает пресс-служба ресторанной сети, данные неудобства связаны с плохим урожаем тех сортов картофеля, которые использовались ранее в заведениях сети. При этом в компании подчеркнули, что в течение восьми минувших лет ресторанная сеть отдавала предпочтение поставщикам из России и закупала продукцию у них. Воспользоваться же временными поставщиками картофеля для предприятий в России, по словам представителей «Вкусно и точка», на данный момент также невозможно. По мнению компании, аналогичные трудности могут возникнуть и у других представителей рынка. При этом отмечается, что к осени текущего года блюда из картофеля вновь вернуться в меню ресторанов в полном объёме, что связано с началом нового урожайного сезона. Mkset направил в ресторанную сеть запрос, чтобы узнать, стоит ли жителям республики ожидать исчезновения блюд из картофеля из меню ресторанов в Башкирии. Мы опубликуем его сразу после получения. Напомним, первый ресторан обновленной сети фастфуда «Вкусно и точка», пришедшей в России на смену McDonalds, открылся в Уфе несколькими неделями ранее. О том, как после ребрендинга изменилось меню и атмосфера в ресторане на Гостином дворе, Mkset рассказывал здесь.

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