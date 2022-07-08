В Москве начался конгресс «Национальное здравоохранение 2022»

По сообщению издания rostovgazeta.ru, конгресс посвящен цифровизации системы здравоохранения, обеспечению лекарственными препаратами и специалистами, стандартам и передовым технологиям диагностики и лечения пациентов с различными нарушениями здоровья. Организаторами мероприятия являются Минздрав России при поддержке Фонда Росконгресс. Генеральным информационным партнером конгресса выступает холдинг 1MI.
По словам Михаила Мурашко, в 2020 году мир принял вызов в виде новой коронавирусной инфекции, которая была зафиксирована во всех странах. Россия успела предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить быстрое распространение нового вируса по стране и дать системе здравоохранения подготовится для принятия пациентов и предоставления квалифицированной помощи.
Также глава Минздрава отметил, что к 2030 году необходимо достигнуть ожидаемой продолжительности жизни на уровне семидесяти восьми лет, рассказал о медицинской профилактике, стратегии цифровой трансформации, инфраструктуре системы здравоохранения, о мерах социальной поддержки работников медицинских учреждений в регионах и инновациях в медицине.
По мнению Мурашко, сейчас наиболее важным является преодоление ущерба для здоровья, который вызвала пандемия коронавирусной инфекции. Он отметил, что в настоящее время восстанавливаются и наращиваются объемы плановой медпомощи. Так, уже увеличен объем плановой медицинской помощи с использованием высокотехнологичных методов для пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы.
Конгресс проходит в комбинированном формате: онлайн и офлайн. Очно мероприятие проводится на площадке Центра международной торговли, на которой присутствуют заместители губернаторов регионов, региональные главы Министерств здравоохранения, главы медицинских информационно-аналитических центров и национальных медицинских исследовательских центров, профильные специалисты и главврачи медучреждений, учёные-биологи, фармакологи, футурологи, эксперты в области искусственного интеллекта и информационных технологий.