В Москве начался конгресс «Национальное здравоохранение 2022»

В Москве начался конгресс «Национальное здравоохранение 2022»
В Москве начался конгресс «Национальное здравоохранение 2022»
Вчера, 16:52ОбществоФото: minzdrav.gov.ru
Первый национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение — 2022» официально открыл глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По сообщению издания rostovgazeta.ru, конгресс посвящен цифровизации системы здравоохранения, обеспечению лекарственными препаратами и специалистами, стандартам и передовым технологиям диагностики и лечения пациентов с различными нарушениями здоровья. Организаторами мероприятия являются Минздрав России при поддержке Фонда Росконгресс. Генеральным информационным партнером конгресса выступает холдинг 1MI.

По словам Михаила Мурашко, в 2020 году мир принял вызов в виде новой коронавирусной инфекции, которая была зафиксирована во всех странах. Россия успела предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить быстрое распространение нового вируса по стране и дать системе здравоохранения подготовится для принятия пациентов и предоставления квалифицированной помощи.

Также глава Минздрава отметил, что к 2030 году необходимо достигнуть ожидаемой продолжительности жизни на уровне семидесяти восьми лет, рассказал о медицинской профилактике, стратегии цифровой трансформации, инфраструктуре системы здравоохранения, о мерах социальной поддержки работников медицинских учреждений в регионах и инновациях в медицине.

По мнению Мурашко, сейчас наиболее важным является преодоление ущерба для здоровья, который вызвала пандемия коронавирусной инфекции. Он отметил, что в настоящее время восстанавливаются и наращиваются объемы плановой медпомощи. Так, уже увеличен объем плановой медицинской помощи с использованием высокотехнологичных методов для пациентов, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы.

Конгресс проходит в комбинированном формате: онлайн и офлайн. Очно мероприятие проводится на площадке Центра международной торговли, на которой присутствуют заместители губернаторов регионов, региональные главы Министерств здравоохранения, главы медицинских информационно-аналитических центров и национальных медицинских исследовательских центров, профильные специалисты и главврачи медучреждений, учёные-биологи, фармакологи, футурологи, эксперты в области искусственного интеллекта и информационных технологий.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы