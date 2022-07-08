В Башкирии с завтрашнего дня начнутся массовые проверки водителей

В Башкирии с завтрашнего дня начнутся массовые проверки водителей
В Башкирии с завтрашнего дня начнутся массовые проверки водителей
Вчера, 14:58ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
О начале проведения широкомасштабных рейдов на дорогах республики сообщил в соцсетях начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов

В грядущие выходные дни на дорогах республики стартуют рейды по выявлению правонарушителей. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Как сообщил Севастьянов, особое внимание в рамках рейдов будет уделено выявлению водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, отметив при этом, что в операции будет задействовано максимальное количество личного состава.

Напомним, ранее стало, что в Уфе более 80 перекрёстков будут оборудованы современными системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также в столице Башкирии в 202 году внедрили систему слежения «Ангел», которая фиксирует нарушения при парковке автомобилей в не предназначенных для этого местах, в частности -на озеленённых территориях.

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