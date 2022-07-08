В Башкирии с завтрашнего дня начнутся массовые проверки водителей

Напомним, ранее стало, что в Уфе более 80 перекрёстков будут оборудованы современными системами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Также в столице Башкирии в 202 году внедрили систему слежения «Ангел», которая фиксирует нарушения при парковке автомобилей в не предназначенных для этого местах, в частности -на озеленённых территориях.