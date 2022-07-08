Трутнев обсудил с властями Сахалина вопросы продовольственной безопасности

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил Сахалин. Он встретился с представителями властей региона и инвесторами, чтобы обсудить вопросы продовольственной и энергобезопасности Сахалинской области.

На Сахалине все активнее стали подниматься вопросы, связанные с налаживанием собственного производства и стимулированием сельского хозяйства в регионе. В ноябре будут запущены теплицы АО «Совхоз «Тепличный» — резидента ТОР «Южная». Первый урожай ожидается уже к началу нового года. Сегодня, 8 июля, полпред лично посетил этот комплекс, передает sakhalinmedia.ru. Специалисты доложили, что все оборудование было завезено из Европы. Теплицы совхоза — самые высокие в области. Благодаря шестиметровой высоте в сооружениях можно использовать свет нового поколения. Также это обеспечивает возможность создания нужного микроклимата. Ранее совхоз «Тепличный» реализовал проект комплекса на 6 га, в результате заменили на прилавках китайские овощи местной продукцией. Комплекс каждый год вырабатывает 8 тонн натуральных продуктов питания. В регионе также работают над проблемой нехватки складов. В Южно-Сахалинске сейчас создают логистический пункт, где будут храниться овощи, рыба и мясо. Площадь этого центра составит почти 12 000 квадратных метров. Гендиректор АО «Корпорация развития Сахалинской области» Андрей Медведев рассказал, что сейчас склады региона позволяют хранить 6 тонн продовольственных товаров, а надо в 10 раз больше. Как только комплекс введут в эксплуатацию, то можно будет хранить в 2,5 раза больше продукции. Предприятия же смогут сэкономить на логистике до 30%. Благодаря новым технологиям и разным климатическим зонам овощи можно будет хранить дольше — не полгода, а девять месяцев. Полпред также встретился с разработчиками проекта «Нефтегазовый индустриальный парк». Цель создания комплекса — обслуживать шельфовые и нефтегазовые проекты. В его реализацию инвесторы вложили 7,7 миллиарда рублей. Комплекс обеспечил рабочими местами тысячи людей. 10 инвесторов уже вошли в проект, еще пятеро находятся на этапе подписания. Трутнев остался недоволен перспективами. Недавно полпред заявлял, что наше государство должно вновь стать технологическим лидером по добыче углеводородов. После введения Западом санкций это направление стало особенно важным, поскольку внешнее давление негативно повлияло на показатели проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Полпред назвал добычу углеводородов высокорентабельной отраслью. Он предложил искать проекты, которым стоит оказать поддержку, и людей, которые могут предложить новые механизмы. Юрий Трутнев обратил внимание на то, что в последнее время в Сахалинской области стал процветать туризм. Также в качестве положительных изменений полпред отметил рост газификации и грузопотока.

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