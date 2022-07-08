«Точно не доеду»: во втором по величине городе Башкирии закрывают единственный роддом

Минздрав Башкирии сообщил, что роддом при больнице № 1 в Стерлитамаке закрывается на ежегодную плановую «помывку». Отменить дезинфекцию, которая продлится в течение двух недель, с 4 по 19 октября, по мнению специалистов, нельзя. Проблема в том, что в городе, где живут 275 тысяч человек, другого роддома нет.
«Почему во втором по величине городе республики работает всего один роддом? Почему до сих пор закрыт машзаводской роддом (ГБУЗ РБ ГБ 2), хотя условия в нем намного лучше, чем в роддоме СК (ГБУЗ РБ ГБ 1)? В машзаводском роддоме есть все условия для принятия рожениц: хороший ремонт, комфортабельные одноместные и двухместные палаты. Скажите, пожалуйста, когда уже откроют машзаводской роддом? Не хочется ездить рожать в другой город, в то время когда у нас в городе простаивает целый роддом», — спрашивает местная жительница Дарья Радакина.
Дата родов Ульяны Прищеповой выпадает на период, когда роддом будет на дезинфекции.
«Нам предлагают ехать в Ишимбай, Салават или в Уфу. Реально ли принять столько человек из такого большого города? И безопасно ли ехать в другой город?», — беспокоится она.
Девушка призналась, что для нее это первые роды, предположить, как они пройдут, она не может. Кто будет определять, например, что ситуация экстренная, не случится ли так, что состояние женщины резко ухудшится в пути? Кто повезет ее в соседний город — «скорая помощь» или муж, который, возможно, будет на работе. Вопросов, на которые пока нет ответа, много. И это добавляет «адреналина», которого у ожидающих родов женщин и так предостаточно.
Многие будущие мамы хотят внести ясность и предпочитают заранее найти своего врача, который будет принимать роды. Здесь же непонятно, с каким медучреждением жительницам Стерлитамака нужно заключать контракт. Поездка же в Уфу, которая для них является чужим городом, несет за собой дополнительные нервные ситуации — где придется жить без родственников и откуда взять деньги на дополнительные расходы.
«Наверное, у Минздрава, который определяет нормы по числу медучреждений, есть какие-то веские причины, но, может быть, пересмотреть структуру этой помывки? Мыть по этажам, чтобы роддом был открыт и мог принимать пациентов», — спрашивает Ульяна Прищепова.
Роженица отмечает, что видит в своей женской консультации достаточно много женщин, которым роды предстоят именно в октябре.
В том, что одного роддома на Стерлитамак мало, уверена и другая горожанка. Тем более, что в закрытом роддоме больницы № 2 были лучшие условия и хороший персонал, отмечает Алла Абрамян.
Наталье Кулясовой предстоят четвертые роды. Первые прошли в первом роддоме, вторые и третьи — в ныне закрытом. Говорит, что разница была столь сильной, что, имея сейчас выбор, отправилась бы во второе медучреждение.
«Раньше работали оба роддома, между ними была здоровая конкуренция. Кто-то относил свои родовые сертификаты в первый роддом, кто-то, особенно имея негативный опыт в первом роддоме, предпочитал второй. Хотя плохие случаи были и там, и там», — рассказала она.
Когда в начале пандемии машзаводской роддом стал «красной зоной», все восприняли это спокойно и оправданно. Но в то же время была уверенность, что позже медучреждение вновь заработает в штатном режиме. Однако сейчас ситуация, со слов мамочек, стала «совершенно непонятной».
«У меня предполагаемая дата родов 2 октября. И я, возможно, успею [родить в Стерлитамаке], но некоторое волнение есть. Экстренные роды, конечно, все равно будут принимать, видимо, оставят один родзал. Но как спрогнозировать ход процесса? У меня предыдущие роды прошли за пять часов. Как пройдут эти — я не знаю. До Салавата я, может быть, доеду, а до Уфы — точно нет», — рассказала Наталья Кулясова.
По словам женщины, после закрытия роддома не у дел остался и медперсонал. Акушерки, с ее слов, якобы сейчас берут кровь, но хотят принимать роды. «Медсестра, которая раньше работала в машзаводском роддоме, сказала мне, что персонал сам хочет работать и не понимает, почему медучреждение не открывают», — рассказала женщина. Она недоумевает, почему простаивает большой комплекс, где и число родильных залов больше, и палаты комфортнее, рассчитанные на два-четыре человека, а не на четыре-шесть, как в роддоме первой больницы. В закрытом медучреждении можно было выбрать партнерские роды — в действующем, со слов будущей мамы, этого нет. Кроме того, по ее словам, машзаводской роддом новее.
После трагедии в роддоме первой больницы, когда пациентка выбросила в окно ребенка соседки по палате, многим хочется остаться с малышом наедине. Но выбрать платную палату в открытом роддоме, со слов женщины, практически невозможно — в медучреждении их якобы почти нет.
Между тем в республиканском Минздраве не видят особой проблемы в том, что медучреждение не сможет принимать пациентов.
«Понимаем ваше беспокойство, но причин переживать нет. На период дезинфекции в здании родильного дома будет работать экстренный родильный зал на случай невозможности эвакуации роженицы. Беременные для родов будут перенаправлены в роддом города Салават и роддома города Уфы. Данная процедура проходит ежегодно, и сложностей в перенаправлении и доставке женщин на роды не наблюдалось. Также сообщаем, что общее количество родов в Стерлитамаке соответствует мощности одного роддома», — сообщили в ведомстве.
В минздраве добавили, что работу второго — закрытого — роддома приостановили в апреле 2022 года. Его дальнейшая судьба сейчас обсуждается, окончательно решение пока не принято. В Стерлитамаке ежегодно проходит до 3000 родов, и мощностей действующего медучреждения вполне достаточно, считают в ведомстве.
По данным местных жителей, медучреждение не принимает пациенток с весны 2020 года, когда городская больница № 2 стала ковид-госпиталем.
Между тем в Башкирии продолжает снижаться рождаемость. По данным Башстата, в 2021 году в республике родилось 39300 малышей, на 1700 детей меньше, чем годом ранее. А за семь лет показатель снизился почти в полтора раза.
Республиканские власти пытаются добиться положительной динамики за счет снижения числа абортов. Теперь с беременными женщинами, планирующими провести эту процедуру, работают психологи и соцработники. Ранее Минздрав разработал программу, в соответствии с которой врачам, убедившим женщину не делать аборт, выплачивали бы по пять тысяч рублей. Однако это вызвало негативную реакцию в обществе. Жители раскритиковали инициативу, отметив, что женщина имеет право распоряжаться своим телом, к тому же часто на аборт идут из-за финансовых трудностей. В итоге проект так и остался проектом.
В июне замглавы Минздрава Игорь Засядкин заявил, что количество родов не взаимосвязано с материальным благополучием. В странах, где доходы высокие, наоборот, женщины строят карьеру и откладывают рождение детей на будущее.
«Чем больше прав у женщины, тем меньше родов», — заключил он.