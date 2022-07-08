«Точно не доеду»: во втором по величине городе Башкирии закрывают единственный роддом

По словам женщины, после закрытия роддома не у дел остался и медперсонал. Акушерки, с ее слов, якобы сейчас берут кровь, но хотят принимать роды. «Медсестра, которая раньше работала в машзаводском роддоме, сказала мне, что персонал сам хочет работать и не понимает, почему медучреждение не открывают», — рассказала женщина. Она недоумевает, почему простаивает большой комплекс, где и число родильных залов больше, и палаты комфортнее, рассчитанные на два-четыре человека, а не на четыре-шесть, как в роддоме первой больницы. В закрытом медучреждении можно было выбрать партнерские роды — в действующем, со слов будущей мамы, этого нет. Кроме того, по ее словам, машзаводской роддом новее.