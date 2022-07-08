Промышленно-полевые испытания экспериментальной партии биологического препарата, созданного стартапом Фонда инфраструктурных и образовательных программ, прошли в Ульяновской области. Биопрепарат необходим для того, чтобы ускорить разложение стерни и соломы, которые остаются после уборки урожая. Благодаря их применению можно повысить плодородие почв. По результатам тестов видна эффективность препарата для применения их на полях с зерновыми культурами. В дальнейшем планируется зарегистрировать патент и товарный знак, чтобы провести коммерциализацию разработки. Об этом пишет newsnn.ru.