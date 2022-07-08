Стартап ФИОП — «БиоСтерня» — с успехом испытал одноименный биопрепарат

Стартап ФИОП — «БиоСтерня» — с успехом испытал одноименный биопрепарат
Стартап ФИОП — «БиоСтерня» — с успехом испытал одноименный биопрепарат
Вчера, 22:45ОбществоФото: mkset.ru
Биопрепарат для повышения качества почв был успешно испытан стартапом «БиоСтерня» Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия.

Промышленно-полевые испытания экспериментальной партии биологического препарата, созданного стартапом Фонда инфраструктурных и образовательных программ, прошли в Ульяновской области. Биопрепарат необходим для того, чтобы ускорить разложение стерни и соломы, которые остаются после уборки урожая. Благодаря их применению можно повысить плодородие почв. По результатам тестов видна эффективность препарата для применения их на полях с зерновыми культурами. В дальнейшем планируется зарегистрировать патент и товарный знак, чтобы провести коммерциализацию разработки. Об этом пишет newsnn.ru.

Растительные остатки представляют собой незаменимый материал для почвообразования с накоплением гумуса. Они могут составлять до 30% от биомассы урожая. Их оставлять в земле нельзя, так как повышается риск появления возбудителей болезней и вредителей, которые накапливаются в растениях. При этом сжигание приводит к ликвидации полезных почвенных микроорганизмов, которые помогают росту растений.

Препарат «БиоСтерня» стимулирует развитие аборигенной микрофлоры. При этом ускоряется разложение растительных остатков, улучшается плодородие почв в связи с повышением процессов гумусообразования. Кроме того, растет урожайность и устраняется риск заболевания растений.

С помощью этого препарата в почву возвращаются питательные вещества, в том числе ценная органика. Он помогает растениям эффективно разлагаться и перерабатываться в питательные вещества, необходимые для растений. При этом сдерживается развитие патогенов. Об этом рассказал Денис Киселев, директор компании — разработчика биопрепарата и руководитель направления биотехнологий в сельском хозяйстве Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия.

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