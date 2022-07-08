Прямые рейсы из Уфы в Нур-Султан и обратно запустили с 8 июля

Напомним, ранее стало о том, что из Уфы в Казань можно будет добраться на самолёте компании «ЮВТ Аэро». Частота полётов из Уфы в столицу Татарстана составит восемь раз в неделю. Подробнее о том, с какой периодичностью будет летать самолет Bombardier CRJ2 Mkset рассказывал здесь.