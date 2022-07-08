Прямые рейсы из Уфы в Нур-Султан и обратно запустили с 8 июля

Прямые рейсы из Уфы в Нур-Султан и обратно запустили с 8 июля
Прямые рейсы из Уфы в Нур-Султан и обратно запустили с 8 июля
Вчера, 15:02ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
О запуске нового авиарейса, на котором жители республики смогут отправиться в столицу Казахстана сообщил в соцсетях министр транспорта республики Александр Булушев

Регулярные авиарейсы из Уфы в Нур-Султан запускаются с сегодняшнего дня. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Минтранса республики Александр Булушев.

Сообщается, что время полёта составит 1 час 40 минут, а билеты на самолет желающие посетить столицу Казахстана по акции смогут приобрести от 3 500 рублей.

Глава ведомства также отметил, что появление данного авиамаршрута в дальнейшем поспособствует развитию бизнеса, туризма и культурного сотрудничества между Башкирией и Казахстаном, добавив при этом, что загрузка первого рейса составила 92%, что, по его мнению, свидетельствует о востребованности направления.

Напомним, ранее стало о том, что из Уфы в Казань можно будет добраться на самолёте компании «ЮВТ Аэро». Частота полётов из Уфы в столицу Татарстана составит восемь раз в неделю. Подробнее о том, с какой периодичностью будет летать самолет Bombardier CRJ2 Mkset рассказывал здесь.

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