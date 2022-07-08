По поручению главы Сахалина жителей обеспечат доступной рыбой

Дары моря поступали в продажу по минимальным ценам с прибавкой к стоимости не более пятнадцати процентов. В июле 88 кг рыбы доставили из ООО «ПрибойВосток» в социальный магазин района. Отпускная цена одного килограмма этой продукции не достигает восьмидесяти шести рублей. Позже порядка еще 350 кг рыбы передали в проект сотрудники ООО «ПрибойВосток». Свежие морепродукты направили в магазин социальных программ «Как дома».