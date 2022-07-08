Пенсионерам в Башкирии продлят льготы по взносам на капремонт

Пенсионерам в Башкирии продлят льготы по взносам на капремонт
Пенсионерам в Башкирии продлят льготы по взносам на капремонт
Вчера, 13:43ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Законопроект, согласно которому жителям республики в возрасте от 70 лет продлят льготы по внесению взносов на капитальный ремонт, был принят в первом чтении депутатами Курултая республики

В Башкирии одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет получат компенсации во взносам на капитальный ремонт. Соответствующий законопроект в первом чтении был принят депутатами Курултая республики.

Согласно данному законопроекту, 50% от суммы взноса на капитальный ремонт будет компенсировано собственникам жилья в возрасте от 70 лет, а 100% компенсации получат собственники в возрасте от 80 лет и старше. Отмечается при этом, что льготы предоставляются пенсионерам только в случае, если те проживают отдельно либо в семье, в которой проживают неработающие пенсионеры либо инвалиды первой и второй группы.

Напомним, что данный вид льгот действовал на территории республики и ранее, однако истекает в этом году. Сейчас его продление планируется до 2024 года. Расходы на выплату компенсаций предусмотрены в региональном бюджете — 40,3 млн рублей в 2023 году и 44,9 млн рублей в 2024.

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