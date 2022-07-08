IKEA приостановила распродажу товаров на сайте в Башкирии и по всей России

Так, распродажа стартовала пятого июля и почти сразу же после её начала пользователи столкнулись с проблемами при оформлении заказов. Так, сначала сайт выдавал ошибку, а после дисклеймер, что его работа будет восстановлена до 9 февраля. Напомним, по словам представителей компании, распродажа должна продлится в России до середины августа этого года.