IKEA приостановила распродажу товаров на сайте в Башкирии и по всей России

Шведская мебельная компания приостановила свою онлайн-распродажу на территории России. В насточщий момент сайт компании недоступен.
Как сообщается на сайте, на данный момент компания занимается обработкой уже сделанных пользователями заказов, а также работает над тем, чтобы сайт в ближайшем времени возобновил работу.
Напомним, об уходе компании с российского рынка стало известно несколькими неделями ранее. Тогда же стало известно, что компания намерена провести серию распродаж — сначала в магазинах для сотрудников, а далее онлайн — для всех желающих.
Так, распродажа стартовала пятого июля и почти сразу же после её начала пользователи столкнулись с проблемами при оформлении заказов. Так, сначала сайт выдавал ошибку, а после дисклеймер, что его работа будет восстановлена до 9 февраля. Напомним, по словам представителей компании, распродажа должна продлится в России до середины августа этого года.
Примечательно, что магазин шведских продуктов, расположенный на территории IKEA в ТЦ Мега в Уфе продолжил работу в очном формате. Корреспондент Mkset поговорил с сотрудниками магазина, чтобы узнать, как долго ещё уфимцы смогут приобрести знаменитые фрикадельки и сироп из цветов бузины.