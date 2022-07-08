IKEA приостановила распродажу товаров на сайте в Башкирии и по всей России

IKEA приостановила распродажу товаров на сайте в Башкирии и по всей России
IKEA приостановила распродажу товаров на сайте в Башкирии и по всей России
Вчера, 12:59ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О приостановке онлайн-распродажи сообщается на сайте компании

Шведская мебельная компания приостановила свою онлайн-распродажу на территории России. В насточщий момент сайт компании недоступен.

Как сообщается на сайте, на данный момент компания занимается обработкой уже сделанных пользователями заказов, а также работает над тем, чтобы сайт в ближайшем времени возобновил работу.

Напомним, об уходе компании с российского рынка стало известно несколькими неделями ранее. Тогда же стало известно, что компания намерена провести серию распродаж — сначала в магазинах для сотрудников, а далее онлайн — для всех желающих.

Фото:ikea-ru.ru

Так, распродажа стартовала пятого июля и почти сразу же после её начала пользователи столкнулись с проблемами при оформлении заказов. Так, сначала сайт выдавал ошибку, а после дисклеймер, что его работа будет восстановлена до 9 февраля. Напомним, по словам представителей компании, распродажа должна продлится в России до середины августа этого года.

Примечательно, что магазин шведских продуктов, расположенный на территории IKEA в ТЦ Мега в Уфе продолжил работу в очном формате. Корреспондент Mkset поговорил с сотрудниками магазина, чтобы узнать, как долго ещё уфимцы смогут приобрести знаменитые фрикадельки и сироп из цветов бузины.

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