Хабиров посетил готовую поликлинику в Бирске неработающую по «объективным причинам»

Радий Хабиров уточнил, что в поликлинике «все готово», однако из-за задержек с поставками оборудования и затянутого получения лицензии пока что новое учреждение здравоохранения, рассчитанное на прием 200 маленьких и 400 взрослых пациентов, работать пока что не может. Хотя и причины по мнению главы Башкирии объективные. Несмотря на объективность причин глава сообщил, что ему пришлось «довольно жестко обозначить дату», ее Радий Хабиров назначил на 1 сентября.