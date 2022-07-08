Фатхулла Исхаков из Уфы, без вины отсидевший 13 лет ждет победы в кассационном суде

Сегодня 9 июля в Кассационном суде в Самаре состоялось заседание суда по делу Фатхуллы Исхакова, который мало того что 13 лет отсидел в тюрьме, не совершив преступления, но и многие годы пытается вернуть себе честное имя. Исхаков перепробовал все, включая забастовки и голодовки, но есть основания полагать, что репутацию и доброе имя пожилому человеку все-таки восстановит суд.
О том, что дело Исхакова ушло в кассационный суд Mkset сообщал в мае, тогда старое дело Исхакова ушло кассационный суд, что само по себе уже является прецедентом, который дает основания полагать, что в 2022 году Фатхуллу Исхакова могут реабилитировать, да еще и выплатить ему многомиллионную компенсацию.
Сегодня защитник Исхакова юрист Виталий Буркин сообщил о том, что заседание суда состоялось и в его ходе были озвучены некоторые неопровержимые доказательства невиновности Исхакова. Однако решение суд примет после перерыва, объявленного до 18 июля. Об этом попросила прокурор генеральной прокуратуры.
Напомним, Фатхуллу Исхакова осудили за покушение на убийство двух девушек и он провел за решеткой 13 лет, до момента когда настоящий виновник не признался в своих деяний. Исхаков вышел из тюрьмы и уже десятилетиями пытается вернуть себе доброе имя.