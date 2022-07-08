Еще один маленький ребенок выпал из окна в центре Уфы и попал с травмами в больницу

Еще один маленький ребенок выпал из окна в центре Уфы и попал с травмами в больницу
Еще один маленький ребенок выпал из окна в центре Уфы и попал с травмами в больницу
Вчера, 15:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
3-летний малыш выпал с небольшой высоты, но все равно получил травмы с которыми его доставили в больницу, сообщила пресс-служба УГЗ Уфы 8 июля.

В Уфе произошло очередное падение малолетнего ребенка из окна. На этот раз малыш упал с высоты всего-лишь первого этажа в доме по улице Гоголя, однако относительно небольшая высота падения не спасла его от травм. В УГЗ Уфы уточняют, что ребенок с травмами был доставлен бригадой скорой помощи в больницу.

В Уфу пришло долгожданное тепло и вместе с ним желание держать окна открытыми. Однако делать это в квартире где есть маленькие дети, которые проявляют крайнюю любознательность и не понимают родительских запретов крайне небезопасно и может привести к трагедии. В УГЗ призвали родителей быть внимательными к своим детям и озаботиться из безопасностью, а именно установить на окнах в квартире специальные фиксаторы, которые не дадут малышу открыть окно, а значит предотвратят беду.

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