Доисторические рисунки и лучшие санатории: как в Башкирии развивают туризм

Добавим, что до 2024 года на российский туризм и его инфраструктуру из бюджета потратят 724 млрд руб. Предполагается, что это создаст 1,7 млн рабочих мест, объём рынка к 2030 году вырастет до 8 триллионов руб., а число поездок по стране — до 140 млн в год. Что планируется конкретно в Башкирии? Согласно «Стратегии развития туризма до 2035 года», через 13 лет ежегодный поток туристов в регионе должен составлять не меньше 5 млн человек, выручка компаний в этой сфере — вырасти до 25 млрд руб. в год, а число занятых в отрасли — увеличиться вдвое. Планируется работать над ключевыми недостатками — в частности, организовать объективную аналитику отрасли, повышать квалицикацию у занятых в индустрии предпринимателей, активнее продвигать турбренды, увеличивать число крупных мероприятий. Для прироста турпотока разработчики стратегии предлагают развивать горнолыжные курорты «Легенда Урала», экскурсионный туризм в Уфе и лечебно-восстановительный туризм в санаториях республики.