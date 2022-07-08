Доисторические рисунки и лучшие санатории: как в Башкирии развивают туризм

Еще весной в пресс-службе Госкомитета РБ по туризму заявляли, что в 2022 году в Башкирии ожидается принять до 4 млн туристов. C наступлением лета недавно возглавивший министерство предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов уточнил, что число гостей региона планируется довести до 5 млн. Стоит отметить, что до пандемии турпоток в регион составлял всего 2,5-2,6 млн человек и начал ощутимо расти одновременно с пандемийными ограничениями в 2020 году, хотя туристические ресурсы Башкирии к этому готовы не были.
— Необходимо активнее работать с бизнесом по программам въездного туризма в республику, — подчеркнул глава региона Радий Хабиров. — Объективно в этом сезоне республика примет много туристов. Поэтому мы должны максимально использовать наши возможности для привлечения путешественников, организовать для них хороший сервис, чтобы они унесли с собой только приятные впечатления. И чтобы, приехав к нам впервые, гости захотели снова вернуться в Башкортостан.
По данным министерства предпринимательства и туризма РБ, в 2020–2021 гг. в Башкирии на поддержку туризма выделяли по 300 млн руб., в текущем году на эти цели предусмотрено значительно больше — 780 млн руб. Пока же Башкирия ожидаемо проигрывает другим регионам: лидируют по продажам у туроператоров, как всегда, Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Карелия и Северный Кавказ.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин считает, что при развитии туристического направления в стране нужно параллельно работать сразу над несколькими задачами:
— Должны синхронно развиваться и номерной фонд, и инфраструктура, и объекты культурного и исторического наследия, чтобы они в достойном виде предстали перед глазами туристов — неважно российских, зарубежных. Важно, чтобы мы в этом плане параллельно двигались и опирались не только на государство, но в большей степени, конечно, на частные инвестиции.
В числе драйверов, способных развить отрасль, в Госкомитете РБ по туризму называют экотуризм, этнотуризм, круизный туризм, автотуризм, а также туризм медицинский, социальный и детский.
В числе ноу-хау этого года стоит отметить, что в Бурзянском районе Башкирии открывается музейный комплекс «Шульган-Таш» — крупнейший в стране музей наскального искусства, который имеет все шансы стать туристической меккой. Его главная экспозиция — собрание репродукций древних наскальных изображений, которые находятся в закрытом для посетителей дальнем зале Каповой пещеры. По словам главы региона, панно весят от 800 кг до двух тонн, а специалисты делают все, чтобы копии были неотличимы от оригинала. Экспозиция займет четверть музейного комплекса площадью более 4 тыс. квадратных метров. Что касается инфраструктуры, здесь будет открыт магазин сувениров, кафе и конференц-зал на 144 места. Планировалось, что вместе с музейным комплексом откроется и Всероссийский центр изучения наскальной живописи — первая научная база такого профиля на Южном Урале.
Что касается круизов, то это направление в Госкомитете называют прорывным. Так, в текущем году запланировано 13 круизных судозаходов до Уфы с остановками в Агидели и Бирске (в прошлом году было 5), причем с участием трех- и четырехпалубных судов. Также отметим, что в Уфе до 2026 года реализуется проект по развитию пассажирских турперевозок водным транспортом. Планируется, что инвестиции в проект составят 230 млн руб., а турпоток ежегодно будет прирастать до 100 тыс. человек.
Кроме того, в регионе признана успешной практика компенсаций стоимости путёвок по программам детского туристического кешбэка. Региональная компенсация предусматривает 70% компенсации от рекомендуемой стоимости путевки, федеральная — 30% для родителей, которые приобрели путёвку по российской программе детского туристического кешбэка. Стоит отметить, что благодаря программе туристического кешбэка республика стала лидером по количеству проданных путевок в санатории на осенью-зимой 2021 года.
Также в Башкирии работает проект «Башкирское долголетие. Туризм», который предполагает 42 вида бесплатных однодневных экскурсий по природным и культурным достопримечательностям республики для пожилых людей. В программу включены трансфер, страховка, экскурсии по маршруту (8-10 часов), сопровождение гида-экскурсовода, медицинского и социального работников, питьевая вода. В 2022 году количество возможных участников проекта выросло с 4 тыс. до 10 тыс. человек.
Несмотря на столь бурное развитие отрасли, стоит отметить, что многого в этом направлении все равно не хватает. В Торгово-промышленной палате России подчеркивают, что пробелы в законодательстве, нехватка номерного фонда, инфраструктура и «длинные» деньги — проблема всей отрасли. И чтобы переломить ситуацию, нужно ориентироваться на мнение тех, кто в этой отрасли непосредственно работает.
— Здесь ещё очень важно, когда готовится нормативно-правовая база, чтобы она соответствовала ожиданиям тех, кто вкладывается в туризм. Тех, кто свои средства инвестирует, не только государство. Но это всегда параллельно идёт с тем, что вкладывает и бизнес, — считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Добавим, что до 2024 года на российский туризм и его инфраструктуру из бюджета потратят 724 млрд руб. Предполагается, что это создаст 1,7 млн рабочих мест, объём рынка к 2030 году вырастет до 8 триллионов руб., а число поездок по стране — до 140 млн в год. Что планируется конкретно в Башкирии? Согласно «Стратегии развития туризма до 2035 года», через 13 лет ежегодный поток туристов в регионе должен составлять не меньше 5 млн человек, выручка компаний в этой сфере — вырасти до 25 млрд руб. в год, а число занятых в отрасли — увеличиться вдвое. Планируется работать над ключевыми недостатками — в частности, организовать объективную аналитику отрасли, повышать квалицикацию у занятых в индустрии предпринимателей, активнее продвигать турбренды, увеличивать число крупных мероприятий. Для прироста турпотока разработчики стратегии предлагают развивать горнолыжные курорты «Легенда Урала», экскурсионный туризм в Уфе и лечебно-восстановительный туризм в санаториях республики.