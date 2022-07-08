Более 200 квартир остались без газа в Башкирии

Так, по состоянию на седьмое июля частичное или полное отключение газа провели в 23 домах района. Газа нет в 228 квартирах в 12 домах села Железнодорожного и ещё в двух домах села газ отключен частично. В Белорецке и трёх домах в Белорецке газ не подаётся в три дома и ещё шесть отключены от газоснабжения частично.