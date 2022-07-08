Басманный суд продлил арест активистке из Уфы Лилии Чанышевой до 9 октября

Напомним, что в ноябре прошлого года Лилии Чанышевой предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества. Тогда же Кировский райсуд Уфы отправил женщину в СИЗО на срок до 9 января, с тех пор арест был продлён не один раз. На данный момент Лилия Чанышева находится в московском СИЗО № 6.