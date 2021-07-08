В Уфе закрасили граффити врача, борющегося с COVID-19

Уфимка Алиса Курамшина сообщила о том, что в Уфе закрасили изображение борющегося с вирусом коронавируса. Об этом она сообщила на своей странице во «Вконтакте» накануне, 7 июля.
— К сожалению, как ожидалось — так и получилось. Уфа — город официальных вандалов, — прокомментировала женщина.
Как сообщает очевидец Анастасия, строительные леса были замечены возле рисунка еще 3 июля, в день открытия Фольклориады.
Изображение появилось на стене здания, расположенного напротив территории республиканской клинической больницы прошлой весной. Автор идеи- художник Артур Лукьянов. Выбор рисунка пал на девушку показывающую средний палец вирусу. Подобное изображение было создано западным иллюстратором MJ.Hiblen.
Позже, уфимцы возмутились некультурным жестом врача на изображении и вскоре изображение было изменено на указательный палец.