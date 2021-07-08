В Уфе восстановят испорченное граффити, посвященное борьбе врачей с COVID-19

В Уфе восстановят испорченное граффити, посвященное борьбе врачей с COVID-19
В Уфе восстановят испорченное граффити, посвященное борьбе врачей с COVID-19
8 июля, 20:06ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Mkset
Сегодня, 8 июля, стало известно о том, что изображение борющегося с коронавирусом медика в Уфе напротив республиканской клинической больницы закрасили.

Знаменитое граффити планируют восстановить, сообщает Telegram-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, очевидец Анастасия сообщила, что возле рисунка были замечены строительные леса ещё 3 июля, в день открытия Фольклориады.

Граффити появилось в городе весной 2020 года. Автор идеи — художник Артур Лукьянов. После возмущений уфимцев из-за некультурного жеста врача на изображении оно было изменено на указательный палец, но и это вызвало резонанс. Как отметили многие уфимцы, стало казаться, что женщина-врач, изображенная на картинке, как бы зазывает коронавирус в больницу.

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