В суде допросили пенсионерку, которую обвиняют в финансировании экстремизма

Женщина рассказала суду, что первые 500 рублей она отправила в сентябре 2018 года по просьбе своего отца Зигата Султанова на оплату топлива. Тогда её отец ездил с Айратом Дильмухаметовым в Оренбургскую область, где они установили обелиск в память о башкирах, которые погибли в 1736 году от рук правительственных войск. Также она перевела одну тысячу для оплаты самого обелиска. Ещё 4,5 тысячи пенсионерка перевела на карту мамы Айрата после его ареста в марте 2019 года, чтобы материально поддержать его мать. Бикбаева отметила, что отправляла средства из-за чувства жалости.