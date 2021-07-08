В суде допросили пенсионерку, которую обвиняют в финансировании экстремизма

В суде допросили пенсионерку, которую обвиняют в финансировании экстремизма
В суде допросили пенсионерку, которую обвиняют в финансировании экстремизма
8 июля, 17:01ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Вчера, 8 июля, в Октябрьском районном суде Уфы прошло ещё одно заседание по уголовному делу в отношении 59-летней Ильмиры Бикбаевой, обвиняемой в финансировании экстремистской деятельности.

По версии следствия, пенсионерка в 2018 и 2019 годах перечислила на карту матери судимого за экстремизм башкирского политика Айрата Дильмухаметова 1,5 и 4,5 тысяч рублей соответственно. Тем самым Ильмира Бикбаева осуществляла финансирование экстремистской деятельности. Женщина вину не признала.

На вчерашнем заседании заслушали саму Бикбаеву. Гособвинитель спросила пенсионерку о телефоне, с которого она выходила в Интернет, чтобы отправить деньги, о целях переводов и целях репостов публикаций со страницы «Четвертая башкирская республика» в социальной сети. Также она задала вопрос о том, кто сказал ей номер карты, куда переводились деньги и знакома ли Бикбаева с активистом Сагитом Исмагиловым, личную переписку с которым в Фейсбуке следствие предъявило суду, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа».

Женщина рассказала суду, что первые 500 рублей она отправила в сентябре 2018 года по просьбе своего отца Зигата Султанова на оплату топлива. Тогда её отец ездил с Айратом Дильмухаметовым в Оренбургскую область, где они установили обелиск в память о башкирах, которые погибли в 1736 году от рук правительственных войск. Также она перевела одну тысячу для оплаты самого обелиска. Ещё 4,5 тысячи пенсионерка перевела на карту мамы Айрата после его ареста в марте 2019 года, чтобы материально поддержать его мать. Бикбаева отметила, что отправляла средства из-за чувства жалости.

Суд удовлетворил ходатайство адвоката Дмитрия Казакова и приобщил к делу скриншот со страницы в Википедии о Зигате Султанове возле обелиска в деревне Сунарчи Оренбургской области. Там же и прикреплен видеоролик с указанием реквизитов банковской карты и другие документы.

Следующее заседание запланировано на 21 июля.

Напомним, на прошлом заседании, 4 июня, в суде выступил свидетель обвинения — Руслан Сайхутдинов. По его словам, в прошлом году он дважды в день заходил в Facebook, где он видел на странице Ильмиры Бикбаевой репосты сообщений Айрата Дильмухаметова и сообщества «Четвертая республика», в которых были указаны данные банковской карты матери общественника. Однако назвать конкретные посты свидетель не смог. Руслан Сайхутдинов отметил, что его показания о том, что обвиняемая оказывала финансовую поддержку экстремистской деятельности являются его «предположением» и «выводом».

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