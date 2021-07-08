В Башкирии заработала виртуальная карта «Алга»

В Башкирии заработала виртуальная карта «Алга»
В Башкирии заработала виртуальная карта «Алга»
8 июля, 18:22ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В мобильном приложении транспортной карты «Алга» реализована «виртуальная» карта «Алга». Загрузить приложение можно с помощью магазинов приложений GooglePlay и AppStore, где необходимо набрать в поиске «Транспортная карта Алга», сообщает Минтранс Башкирии.

Для использования виртуальной карты необходим телефон с функцией оплаты по банковской карте GooglPay или ApplePay. Карта «привязывается» к счету банковской карты, с которой производится оплата в платежном приложении телефона. Оплата происходит с банковской карты, но по тарифу «Алга».

Пополнять карту «Алга» в телефоне теперь не нужно. Вся информация о поездках в транспорте сохраняется в мобильном приложении, а банк сообщит о списании денег со счета банковской карты за поездку в транспорте.

Срок действия виртуальной карты соответствует сроку действия банковской карты, к которой она «привязана». Приложение также позволяет пополнять физические транспортные карты «Алга» и отслеживать поездки, пополнения и остаток на карте «Алга».

Напомним, по данным на июнь с начала реализации проекта в июле 2019 года транспортную карту «Алга» приобрели 522 тысячи человек, в учетом карт школьников количество обладателей достигло миллиона.

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