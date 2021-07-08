В Башкирии за неделю морковь подорожала еще на 8 рублей

Об изменении цен за прошедшую неделю доложил «Башстат». Отчет об изменении потребительских цен на продовольственные товары в республике гласит, что за неделю с 28 июня по 5 июля значительней всего подорожала морковь. Помимо оранжевого овоща подорожала капуста и вермишель.
Цены на килограмм моркови подскочили с 91,69 рублей до 98,76 рублей. Белокочанная капуста выросла не на грядках, а в цене с 33,77 рублей до 36,31 рублей. Третий товар в лидерах подорожания – вермишель, она выросла в цене с 63,70 до 65,91 рублей.
Тем временем с 70,14 до 58,44 рублей подешевели огурцы, картофель упал в цене с 58,09 до 50,79 рублей, а помидоры с 97,54 до 90,73 рублей. Все цены указаны за килограмм.