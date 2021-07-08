В Башкирии за неделю морковь подорожала еще на 8 рублей

Цены на килограмм моркови подскочили с 91,69 рублей до 98,76 рублей. Белокочанная капуста выросла не на грядках, а в цене с 33,77 рублей до 36,31 рублей. Третий товар в лидерах подорожания – вермишель, она выросла в цене с 63,70 до 65,91 рублей.