В Башкирии за неделю морковь подорожала еще на 8 рублей

В Башкирии за неделю морковь подорожала еще на 8 рублей
В Башкирии за неделю морковь подорожала еще на 8 рублей
8 июля, 15:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: chickensmoothie.com
Не сбавила в цене и белокочанная капуста, которая дешевела на прошлой отчетной неделе.

Об изменении цен за прошедшую неделю доложил «Башстат». Отчет об изменении потребительских цен на продовольственные товары в республике гласит, что за неделю с 28 июня по 5 июля значительней всего подорожала морковь. Помимо оранжевого овоща подорожала капуста и вермишель.

Цены на килограмм моркови подскочили с 91,69 рублей до 98,76 рублей. Белокочанная капуста выросла не на грядках, а в цене с 33,77 рублей до 36,31 рублей. Третий товар в лидерах подорожания – вермишель, она выросла в цене с 63,70 до 65,91 рублей.

Тем временем с 70,14 до 58,44 рублей подешевели огурцы, картофель упал в цене с 58,09 до 50,79 рублей, а помидоры с 97,54 до 90,73 рублей. Все цены указаны за килограмм.

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