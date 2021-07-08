В Башкирии ожидаются небольшие дожди, гроза и жара до +32 градусов

В субботу, 10 июля, существенных осадков не прогнозируется, днём в северных районах возможен небольшой дождь. Ветер северной четверти умеренный, местами порывы до сильного. Столбик термометра достигнет отметки +13...+18 градусов, местами до +8 градусов, днём +27...+32 градусов.