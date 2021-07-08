В Башкирии определили минимальный размер оплаты труда в следующем году

— МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%. В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом, — пояснили в ведомстве.