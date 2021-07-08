В Башкирии определили минимальный размер оплаты труда в следующем году

В министерстве труда республики сообщили о повышении МРОТ в следующем году. По словам специалистов, минимальный размер оплаты труда составит 13 617 рублей.
— МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4%. В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом, — пояснили в ведомстве.
По подсчетам Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год составила 32 422 рубля.
Ранее Башстат сообщил о подорожании цен на морковь на 8 рублей.