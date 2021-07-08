В Башкирии мотоциклист сбил ребенка на электросамокате

В Башкирии мотоциклист сбил ребенка на электросамокате
В Башкирии мотоциклист сбил ребенка на электросамокате
8 июля, 09:35ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Девочка получила множественные травмы и была госпитализирована.

ДТП произошло в 00.45 на улице Горная в Сибае. Об этом сообщили в ГИБДД республики сегодня, 8 июля.

Девочка ехала на электросамокате по проезжей части во встречном направлении. Навстречу ей двигался мотоцикл, который совершил на нее наезд, после чего, поспешно скрылся с места преступления.

Ребенок был доставлен в больницу с множественными травмами. Личность виновника ДТП была установлена позже. Им оказался 19-летний парень из Челябинской области, также известно, что он не имеет водительских прав.

Следственное управление ходатайствует о передаче из органов внутренних дел уголовного дела по факту наезда мотоциклиста на малолетнюю девочку на электросамокате.

Ранее в центре Уфы автомобиль сбил самокатчика. Водитель компактного транспорта не спешился перед тем, как переходить дорогу, обошлось без жертв.

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