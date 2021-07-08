В Башкирии медики добились стимулирующих выплат за работу с ковид-больными

Бурзянская Центральная районная больница начислила 60 своим сотрудникам выплаты на общую сумму 900 тысяч рублей после того, как Гострудинспекция Башкирии во время массовых внеплановых проверок в прошлом году нашла в учреждении нарушения.

Оказалось, что больница нерегулярно оплачивала 25 участковым врачам и медсестрам и 35 медикам скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов региональные стимулирующие выплаты от 2,5 до 10 тысяч рублей. Причиной этому стало неблагополучное финансовое положение учреждения, пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции. Гострудинспекция направила иск в суд после того, как ЦРБ не исполнила предписание об устранении нарушений. Белорецкий межрайонный суд в январе 2021 года обязал больницу перевести работникам выплаты, отметив, что учреждение нарушает трудовое законодательство. После того, как приставы начали исполнительное производство в отношении больницы судебные, медицинским работникам выплатили необходимые суммы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter