В Башкирии медики добились стимулирующих выплат за работу с ковид-больными

В Башкирии медики добились стимулирующих выплат за работу с ковид-больными
В Башкирии медики добились стимулирующих выплат за работу с ковид-больными
8 июля, 19:03ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Бурзянская Центральная районная больница начислила 60 своим сотрудникам выплаты на общую сумму 900 тысяч рублей после того, как Гострудинспекция Башкирии во время массовых внеплановых проверок в прошлом году нашла в учреждении нарушения.

Оказалось, что больница нерегулярно оплачивала 25 участковым врачам и медсестрам и 35 медикам скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов региональные стимулирующие выплаты от 2,5 до 10 тысяч рублей. Причиной этому стало неблагополучное финансовое положение учреждения, пишет «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу Гострудинспекции.

Гострудинспекция направила иск в суд после того, как ЦРБ не исполнила предписание об устранении нарушений. Белорецкий межрайонный суд в январе 2021 года обязал больницу перевести работникам выплаты, отметив, что учреждение нарушает трудовое законодательство.

После того, как приставы начали исполнительное производство в отношении больницы судебные, медицинским работникам выплатили необходимые суммы.

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