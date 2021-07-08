Уфимцы в национальных костюмах ответили Хабирову и показали темную сторону столицы

Глава Башкортостана Радий Хабиров начал флешмоб национальных костюмов, посвященный Всемирной Фольклориаде. И мы с радостью к нему присоединились! Радий Фаритович считает, что «национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам» и предлагает гордиться нашей историей. Какие верные слова! Но мы гордимся не только нашим прошлым, но и настоящим: красотой, удобством и комфортом нашей столицы. Всем добра!