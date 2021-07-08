Уфимцы в национальных костюмах ответили Хабирову и показали темную сторону столицы

Уфимцы в национальных костюмах ответили Хабирову и показали темную сторону столицы
Уфимцы в национальных костюмах ответили Хабирову и показали темную сторону столицы
8 июля, 12:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: Instagram sabitovstudio
Жители с активной гражданской позицией в серии фотографий в башкирских костюмах обозначили самые злободневные проблемы города

Уфимец Тимур Сабитов, руководитель уфимской студии дизайна и рекламы автор постера «Как Башкирия без шиханов», созданного еще задолго до событий на Куштау и режиссер клипа «Не взрывай» не остался в стороне от флешмоба национальных костюмов, который объявил Радий Хабиров.

Приводим текст его ироничного и злободневного поста, в котором неравнодушный уфимец сарказмом привлекает внимание к проблемам башкирской столицы:

Глава Башкортостана Радий Хабиров начал флешмоб национальных костюмов, посвященный Всемирной Фольклориаде. И мы с радостью к нему присоединились! Радий Фаритович считает, что «национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам» и предлагает гордиться нашей историей. Какие верные слова! Но мы гордимся не только нашим прошлым, но и настоящим: красотой, удобством и комфортом нашей столицы. Всем добра!

Курорты на улице Комсомольской в Уфе - это шумный оазис внутри мегаполиса. Благодаря руководству республики, уфимцы третий год могут ежедневно наслаждаться живописными отрогами хребта Ремонтау, окунаться в воды озера Бысрак-куль, использовать лечебные грязи, вдыхать целебные взвеси пыли в воздухе. Рәхим итегеҙ, дорогие жители республики и гости города!

Хорош, красив башкирский национальный костюм! Но главное - функционален. Ҡамсат бүрек защищает от жара летом и от холода зимой. Сәкмән укроет от мороза и ветра.

А зачем современному башкирскому батыру противогаз? Без него никак не выжить в отравленном воздухе северных микрорайонов города.

Прекрасен и чист воздух на окраинах Уфы - ведь транспорт ходит здесь совсем редко! Остановок здесь тоже нет - поэтому ничто не может помешать нам расстелить кошму прямо на обочине и насладиться местным кумысом в ожидании автобуса из Шамонино в Уфу.

Өфө йүкәләре (уфимские липы)? Өфө түмәрҙәре (уфимские пни)! Не правда, ли, так звучит и выглядит гораздо лучше! Разве сможет башкирская красавица станцевать танец сыбыртҡылау на живом дереве? А вот на пеньке - запросто!

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