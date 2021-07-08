Уфимка пожаловалась на транспортную проблему из-за ремонта моста

Уфимка пожаловалась на транспортную проблему из-за ремонта моста
Уфимка пожаловалась на транспортную проблему из-за ремонта моста
8 июля, 08:35ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: Дарья Павлова/Instagram
Электричка стала единственной возможностью для жителей района добраться до работы вовремя.

Жительница Шакши Дарья Павлова пожаловалась главе республики Радию Хабирову на нехватку вагонов для электрички. Фотографии с забитыми битком вагонами, девушка опубликовала на личной странице главы сегодня, 8 июля.

Просим вас посодействовать и запустить еще хотя бы пару вагонов для электричек, которые так или иначе проходят над Шакшинским мостом. Из-за ремонта моста невозможно доехать домой с работы, — попросила Дарья в своем сообщении.

Электричка для жителей района стала единственной возможностью быстро добраться до работы и домой. По словам Дарьи, автомобилисты тратят по два часа на пробки, чтобы успеть доехать через мост.

Также девушку беспокоит и неспокойная ситуация с коронавирусом. Из-за большого скопления людей в вагоне, люди вынуждены стоять вплотную друг к другу при этом, не все пассажиры соблюдают масочный режим.

Напомним, что ранее власти города сообщили о ремонте Шакшинского моста. Работы, по ранее известной информации, должны были закончиться 6 июля.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы