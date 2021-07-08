Уфимка пожаловалась на транспортную проблему из-за ремонта моста

Жительница Шакши Дарья Павлова пожаловалась главе республики Радию Хабирову на нехватку вагонов для электрички. Фотографии с забитыми битком вагонами, девушка опубликовала на личной странице главы сегодня, 8 июля.
— Просим вас посодействовать и запустить еще хотя бы пару вагонов для электричек, которые так или иначе проходят над Шакшинским мостом. Из-за ремонта моста невозможно доехать домой с работы, — попросила Дарья в своем сообщении.
Электричка для жителей района стала единственной возможностью быстро добраться до работы и домой. По словам Дарьи, автомобилисты тратят по два часа на пробки, чтобы успеть доехать через мост.
Также девушку беспокоит и неспокойная ситуация с коронавирусом. Из-за большого скопления людей в вагоне, люди вынуждены стоять вплотную друг к другу при этом, не все пассажиры соблюдают масочный режим.
Напомним, что ранее власти города сообщили о ремонте Шакшинского моста. Работы, по ранее известной информации, должны были закончиться 6 июля.