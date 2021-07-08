СМИ: как проиндексируют выплаты в России в ближайшие три года

В бюджете Фонда социального страхования на 2022–2024 годы заложили параметры коэффициента индексации социальных выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Ura.ru.
В 2022 году коэффициент составит 1,043, в 2023 и 2024 годах — 1,040.
По предварительным расчетам, в 2022 году выплаты будут проиндексированы на 4,3%, а в 2023 и 2024 годах — на 4%. Конечный процент индексации устанавливается в конце текущего года или в самом начале нового года из-за роста цен по итогам года.
Напомним, в России в 2022 году выплаты страховых пенсий положены 39,57 млн человек, в 2023 году — 38,93 млн человек, в 2024 — 38,86 млн человек. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров к 2024 году составит 20388 руб. в результате индексации на 5,5%.