Складская техника Yale с эксклюзивной выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге

Чтобы начать эксплуатировать технику Yale на эксклюзивных условиях, клиентам Газпромбанк Автолизинга достаточно предоставить паспорт гендиректора и ИНН организации, а также определиться с вариантом финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Например, электроштабелер Yale MR16, предлагающийся по розничной цене 3 758 241 руб., доступен по программе с нулевым удорожанием при договоре на 1 год, авансе в размере 37% и ежемесячных платежах 230 009 руб. А погрузчик Yale GDP15MX (РРЦ – 2 238 461 руб.) можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 21 635 руб. Для этого необходимо заключить договор финансовой аренды сроком на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости предмета лизинга.