Складская техника Yale с эксклюзивной выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге

Складская техника Yale с эксклюзивной выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге
Складская техника Yale с эксклюзивной выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге
8 июля, 13:03Общество
Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для расширения и обновления корпоративных парков, объявляет о действии специальных условий при приобретении техники Yale.

К скидке от производителя при аренде погрузчиков, штабелеров, тягачей и прочих складских помощников лизинговая компания добавит до 2% за платежную дисциплину. Таким образом, суммарная выгода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигает 11%.

Yale Materials Handling Corporation – американский производитель подъемно-транспортного оборудования со 140-летней историей, входящий в тройку лидеров рынка. Широкий ассортимент выпускаемой на 11 заводах по всему миру (в том числе на европейских предприятиях в Северной Ирландии, Нидерландах и Италии) продукции включает в себя также различные ричтраки и комплектовщики заказов.

Чтобы начать эксплуатировать технику Yale на эксклюзивных условиях, клиентам Газпромбанк Автолизинга достаточно предоставить паспорт гендиректора и ИНН организации, а также определиться с вариантом финансирования – с минимальным удорожанием, минимальными первоначальными затратами или минимальным ежемесячным платежом. Например, электроштабелер Yale MR16, предлагающийся по розничной цене 3 758 241 руб., доступен по программе с нулевым удорожанием при договоре на 1 год, авансе в размере 37% и ежемесячных платежах 230 009 руб. А погрузчик Yale GDP15MX (РРЦ – 2 238 461 руб.) можно приобрести с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия в размере 21 635 руб. Для этого необходимо заключить договор финансовой аренды сроком на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости предмета лизинга.

Оставить заявку на лизинг Yale, рассчитав индивидуальные параметры финансирования на различные модели подъемно-транспортной техники, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

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