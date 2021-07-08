Роспотребнадзор Башкирии выявил нарушения в поставке питьевой воды

Роспотребнадзор Башкирии провел внеплановые проверки по качеству питьевого водоснабжения в трех районах республики. Результаты были опубликованы на официальном сайте ведомства.
В ходе проверок было возбуждено административное дело о правонарушении Ковардинскому сельсовету Гафурийского района. В селах Коварды и Юлуково не был разработан проект зоны санитарно охраны источников питьевого водоснабжения, не выдано санитарно-эпидемиологическое заключение и не ограждена территория санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
В деревне Нижние Карамалы и селе Бакеево Стерлибашевского района были обнаружены аналогичные нарушения.
В деревне Утаркуль Аургазинского района не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения. За что администрация также понесет административное наказание.
Ранее Роспотребнадзор обнаружил бактерии группы кишечной палочки в питьевой воде.