Роспотребнадзор Башкирии выявил нарушения в поставке питьевой воды

В ходе проверок было возбуждено административное дело о правонарушении Ковардинскому сельсовету Гафурийского района. В селах Коварды и Юлуково не был разработан проект зоны санитарно охраны источников питьевого водоснабжения, не выдано санитарно-эпидемиологическое заключение и не ограждена территория санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.