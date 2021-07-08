Радий Хабиров наградил Почетной грамотой Башкирии подростка, спасшего ребенка из реки

Радий Хабиров наградил Почетной грамотой Башкирии подростка, спасшего ребенка из реки
Радий Хабиров наградил Почетной грамотой Башкирии подростка, спасшего ребенка из реки
8 июля, 19:36ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы Башкирии
Сегодня, 8 июля, в Уфе глава Башкирии Радий Хабиров вручил многодетным семьям государственные награды России и республики.

Руководитель региона наградил 15-летнего Данира Мухамадиева Почетной грамотой республики. Подросток спас жизнь мальчика, который тонул в реке, сообщает ИА «Башинформ».

30 июня, находясь рядом с рекой Кизил, Данир увидел тонущего в воде мальчика. Он сразу же бросился в воду на помощь ребёнку. Подросток вытащил мальчика из реки, а затем сделал ему искусственное дыхание.

Радий Хабиров рассказал о героическом поступке Данира на своей странице в социльных сетях, поблагодарив родителей мальчика за «достойное воспитание детей».

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