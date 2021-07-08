Радий Хабиров наградил Почетной грамотой Башкирии подростка, спасшего ребенка из реки

Руководитель региона наградил 15-летнего Данира Мухамадиева Почетной грамотой республики. Подросток спас жизнь мальчика, который тонул в реке, сообщает ИА «Башинформ».
30 июня, находясь рядом с рекой Кизил, Данир увидел тонущего в воде мальчика. Он сразу же бросился в воду на помощь ребёнку. Подросток вытащил мальчика из реки, а затем сделал ему искусственное дыхание.
Радий Хабиров рассказал о героическом поступке Данира на своей странице в социльных сетях, поблагодарив родителей мальчика за «достойное воспитание детей».