Одноклассники определили самые любвеобильные города России

Также пользователи рассказали, как часто знакомятся в социальных сетях и создают романтические отношения онлайн. Выяснилось, что 12% респондентов знакомятся через соцсети и ходят на свидания, а 18% знакомятся, но поддерживают только онлайн-общение. При этом 17% опрошенных рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через соцсети, но сейчас находятся в постоянных отношениях. Пользователи, которые на данный момент состоят в отношениях и не знакомятся в социальных сетях (40% опрошенных), а 13% не состоят в отношениях, но и не ищут вторую половину через соцсети.