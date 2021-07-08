Минеева высказалась по поводу 4-кратного повышения льготного кредитования для МСП

Минеева высказалась по поводу 4-кратного повышения льготного кредитования для МСП
Минеева высказалась по поводу 4-кратного повышения льготного кредитования для МСП
8 июля, 20:26ОбществоФото: фрагмент видео
Бизнес в РФ за первое полугодие текущего года получил 33 млрд руб. льготного финансирования по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в российской столице Татьяны Минеевой, к ноябрю этого года сумму планируют повысить до 120 млрд руб., сообщает ТАСС.

"Сейчас участниками программы являются 60 банков. Получить поддержку можно в каждом субъекте РФ. Ставка для МСП на любые виды деятельности - не более 8,5% годовых”, - отметила Минеева.

Как также подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, чаще всего программой пользуется самый пострадавший в период пандемии COVID-19 бизнес-сегмент: туристическая и отрасль гостеприимства.

По информации ТАСС со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, программа, в том числе с учетом снятия отраслевых ограничений Банком России, до 30 сентября остается значимой мерой поддержки и восстановления малого бизнеса.

"Сегодня Корпорация МСП смотрит на программу стимулирования кредитования как на важный механизм поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Решение Банка России продлить снятие отраслевых ограничений даст возможность в том числе большому количеству компаний получить кредит по льготным ставкам”, - приводятся в сообщении слова Исаевича.

"Мы стремимся обеспечить максимально широкий охват получателей такой поддержки. За последние шесть месяцев объем выдачи кредитов повысился в четыре раза, в сравнении с тем же периодом 2020 года. Только в июне текущего года размер выданных кредитов увеличился более чем вдвое по сравнению с показателями мая, достигнув 13 млрд руб.”, - отметил он.

В данный момент участниками программы стимулирования кредитования являются 60 банков. Речь идет в том числе о крупных, системно-значимых кредитных предприятиях, а также региональных банках. Кредитная ставка для МСП в рамках программы - не более 8,5% годовых. Кредиты могут быть выданы на любые виды деятельности. За первые полгода свыше 35% кредитов выдали в таких сферах, как обрабатывающее производство, туризм, отрасль гостеприимства, научно-техническая деятельность, сельскохозяйственная сфера, строительство и ряд других.

В среднем сумма по кредиту в рамках программы составляет 30 млн руб. Это дает возможность малым и микропредприятиям запускать новые бизнес-проекты, модернизировать линии производства, осваивать новые рынки. Доля кредитов, выданная предпринимателям на инвестиционные цели, составила 43%. На малые и микропредприятия приходится свыше 80% от общего объема выданных льготных средств по программе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы