Минеева высказалась по поводу 4-кратного повышения льготного кредитования для МСП

Бизнес в РФ за первое полугодие текущего года получил 33 млрд руб. льготного финансирования по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в российской столице Татьяны Минеевой, к ноябрю этого года сумму планируют повысить до 120 млрд руб., сообщает ТАСС. "Сейчас участниками программы являются 60 банков. Получить поддержку можно в каждом субъекте РФ. Ставка для МСП на любые виды деятельности - не более 8,5% годовых”, - отметила Минеева. Как также подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, чаще всего программой пользуется самый пострадавший в период пандемии COVID-19 бизнес-сегмент: туристическая и отрасль гостеприимства. По информации ТАСС со ссылкой на генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, программа, в том числе с учетом снятия отраслевых ограничений Банком России, до 30 сентября остается значимой мерой поддержки и восстановления малого бизнеса. "Сегодня Корпорация МСП смотрит на программу стимулирования кредитования как на важный механизм поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Решение Банка России продлить снятие отраслевых ограничений даст возможность в том числе большому количеству компаний получить кредит по льготным ставкам”, - приводятся в сообщении слова Исаевича. "Мы стремимся обеспечить максимально широкий охват получателей такой поддержки. За последние шесть месяцев объем выдачи кредитов повысился в четыре раза, в сравнении с тем же периодом 2020 года. Только в июне текущего года размер выданных кредитов увеличился более чем вдвое по сравнению с показателями мая, достигнув 13 млрд руб.”, - отметил он. В данный момент участниками программы стимулирования кредитования являются 60 банков. Речь идет в том числе о крупных, системно-значимых кредитных предприятиях, а также региональных банках. Кредитная ставка для МСП в рамках программы - не более 8,5% годовых. Кредиты могут быть выданы на любые виды деятельности. За первые полгода свыше 35% кредитов выдали в таких сферах, как обрабатывающее производство, туризм, отрасль гостеприимства, научно-техническая деятельность, сельскохозяйственная сфера, строительство и ряд других. В среднем сумма по кредиту в рамках программы составляет 30 млн руб. Это дает возможность малым и микропредприятиям запускать новые бизнес-проекты, модернизировать линии производства, осваивать новые рынки. Доля кредитов, выданная предпринимателям на инвестиционные цели, составила 43%. На малые и микропредприятия приходится свыше 80% от общего объема выданных льготных средств по программе.

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