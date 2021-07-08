Минеева считает реальным вакцинировать 60% работников в Москве

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева считает возможным привить от коронавируса за июль 60 процентов сотрудников предприятий, которые попадают в группы обязательной вакцинации.

Издание m24.ru сообщает, что в российской столице бизнес стремится приблизиться к необходимому показателю вакцинации сотрудников от коронавируса – 60 процентов. «Бизнес стремится использовать все возможности созданной инфраструктуры для вакцинации. Предприниматели понимают заинтересованность всех сторон – и общества, и бизнеса. Показатель в 60% привитых вполне достижим», - сказала Минеева. Предприниматели города прилагают максимум возможных усилий, чтобы выполнить распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации - до 15 июля 60 процентов сотрудников должны получить первый компонент вакцины. Об этом рассказал председатель совета московского городского отделения "Опоры России" Дмитрий Несветов и добавил, что бизнес активно взаимодействует по данному вопросу со столичным правительством. "Мы стараемся максимально приблизиться к 60% до 15 июля, точных данных у нас сейчас нет, но процесс идет", – отметил Несветов. Он отметил, что власти Москвы позволяют бизнесу использовать любую инфраструктуру для коллективной иммунизации сотрудников, и добавил, что в московском отделении “Опоры России” взаимодействуют с властями, поскольку понимают необходимость новых антиковидных мер в борьбе с коронавирусом. "И мы надеемся, что все поводы для беспокойства, которые есть у малого и среднего бизнеса, будут урегулированы", – заключил председатель совета организации. Напомним, решение об обязательной вакцинации столичное правительство приняло в июне из-за повышения интенсивности распространения заболевания. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям», согласно которому граждане, работающие в сфере торговли и услуг, должны вакцинироваться в обязательном порядке при отсутствии противопоказаний. В данную категорию попадают работники заведений общественного питания, объектов торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, массажных салонов, банков, транспорта и социальных учреждений. По данным, представленным вице-мэром по вопросам социального развития в Москве Анастасией Раковой, работников, которые попадают в категории, определенные постановлением главного санитарного врача в Москве, - порядка четырех миллионов человек. При целевом показателе вакцинированных на уровне 60% привиться должны свыше двух миллионов человек, часть из которых уже получили вакцину. Сведения о вакцинации сотрудников предприниматели в указанных сферах должны представлять в электронном виде через личный кабинет юрлиц на портале mos.ru с первого июля.

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