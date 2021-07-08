Колумбийцы запаслись зимними вещами для поездки на Фольклориаду в Башкирии

По словам артиста, его удивила жаркая погода в Уфе.
— Дело в том, что нас предупреждали, что в России жутко холодно, и советовали брать теплую одежду. Многие так и сделали — привезли зимние вещи, так как боялись морозов,
— рассказал Даниэль.
Также он рассказал, что никогда не видел снег, а в России побывал впервые. После окончания Фольклориады на обратном пути коллектив остановится на шесть дней в Москве, где иностранцы смогут посмотреть достопримечательности столицы.
6 июля «Кармен Лопез» вместе с другими коллективами выступал в селе Красная Горка. Даниэль затруднился вспомнить название населённого пункта, но очень тепло отозвался о том, какой горячий приём устроили там колумбийцам. Также он рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются артисты на мероприятии.
— У нас очень плотный график. Нужно успевать готовиться к выступлениям — костюмы, мейкап, время на отдых, обед, переезды от площадки к площадке. Практически нет свободного времени для прогулок, — заявил иностранец.
Даниэль рассказал, что попробовал башкирский чак-чак. Он отметил, что это очень вкусно, и похожего блюда в Колумбии нет.
На вопрос о пандемии коронавируса в его стране, артист сообщил, что в этом плане ситуация в Колумбии сложная.
— Во-первых, медицина отстает в этом плане. А люди, очень многие, относятся к коронавирусу наплевательски. Они не верят, что вирус существует, и не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Мы, участники ансамбля, стараемся держаться от таких людей подальше, — заключил Даниэль.