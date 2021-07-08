Колумбийцы запаслись зимними вещами для поездки на Фольклориаду в Башкирии

— Во-первых, медицина отстает в этом плане. А люди, очень многие, относятся к коронавирусу наплевательски. Они не верят, что вирус существует, и не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Мы, участники ансамбля, стараемся держаться от таких людей подальше, — заключил Даниэль.