Колумбийцы запаслись зимними вещами для поездки на Фольклориаду в Башкирии

Колумбийцы запаслись зимними вещами для поездки на Фольклориаду в Башкирии
Колумбийцы запаслись зимними вещами для поездки на Фольклориаду в Башкирии
8 июля, 22:06ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Mkset
Участник колумбийского ансамбля «Кармен Лопез» Даниэль Руано рассказал о поездке в Башкирию в рамках Всемирной Фольклориады.

По словам артиста, его удивила жаркая погода в Уфе.

— Дело в том, что нас предупреждали, что в России жутко холодно, и советовали брать теплую одежду. Многие так и сделали — привезли зимние вещи, так как боялись морозов,

— рассказал Даниэль.

Также он рассказал, что никогда не видел снег, а в России побывал впервые. После окончания Фольклориады на обратном пути коллектив остановится на шесть дней в Москве, где иностранцы смогут посмотреть достопримечательности столицы.

6 июля «Кармен Лопез» вместе с другими коллективами выступал в селе Красная Горка. Даниэль затруднился вспомнить название населённого пункта, но очень тепло отозвался о том, какой горячий приём устроили там колумбийцам. Также он рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются артисты на мероприятии.

— У нас очень плотный график. Нужно успевать готовиться к выступлениям — костюмы, мейкап, время на отдых, обед, переезды от площадки к площадке. Практически нет свободного времени для прогулок, — заявил иностранец.

Даниэль рассказал, что попробовал башкирский чак-чак. Он отметил, что это очень вкусно, и похожего блюда в Колумбии нет.

На вопрос о пандемии коронавируса в его стране, артист сообщил, что в этом плане ситуация в Колумбии сложная.

— Во-первых, медицина отстает в этом плане. А люди, очень многие, относятся к коронавирусу наплевательски. Они не верят, что вирус существует, и не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Мы, участники ансамбля, стараемся держаться от таких людей подальше, — заключил Даниэль.

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