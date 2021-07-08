Известная башкирская группа «Аргымак» побывала на Первом канале

Известный в республике коллектив открыл программу «Доброе утро» на «Первом канале» сегодня, 8 июля.
В эфире федерального канала прозвучала композиция о батырах героях республики, а также прозвучали народные инструменты: кубыз и курай. Также лидер группы рассказал о том, что в Башкирии проходит Всемирная Фольклориада.
Ведущие программы поинтересовались названием группы, которое, как рассказал ее лидер Ринат Рамазанов было собрано из аббревиатуры букв состоящих из них высокодуховных слов, которые хранят историческую и духовную память предков.
— Мы были послами России в Мексике и забирали флаг и эстафету проведения Фольклориады. Поэтому видели конечно же как все проходит там, а теперь видим как все проходит у нас здесь, — рассказал про мероприятие лидер группы.
Всемирная Фольклориада проходит в Уфе с 3 по 10 июля. Ознакомится с программой мероприятия можно не только на официальном сайте, но и в адаптированной версии мобильного приложения.