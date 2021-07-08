Грандиозный выпускной, повышение цен и закрашенное граффити. Итоги дня в Башкирии

Пока в Башкирии с размахом проходит международная Фольклориада, а параллельно по всей республике методично сворачиваются другие мероприятия, в один ряд с Фольклориадой, кажется, встает выпускной БГМУ, который в прошел не абы где, а во вмещающей более 8 тысяч зрителей «Уфа-Арене», в закрытом помещении. Фотографии с мероприятия опубликовал аккаунт совета обучающихся медицинского вуза в своих Instagram историях, а также сам министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
В Башкирии выросли цены на продукты. Отчет "Башстата" об изменении потребительских цен на продовольственные товары в республике гласит, что за неделю с 28 июня по 5 июля значительней всего подорожала морковь. Помимо оранжевого овоща подорожала капуста и вермишель.
В Уфе неизвестные лица закрасили граффити врача, борющегося с COVID-19. По словам очевидцев, строительные леса были замечены возле рисунка еще 3 июля, в день открытия Фольклориады.
В шахте Башкирии при обвале грунта завалило машиниста. Обвал горных пород на горизонте 340 метров произошёл на территории Хайбуллинского района в строящемся руднике «Юбилейный». Мужчину до сих пор не нашли.
Уфимец Тимур Сабитов, руководитель уфимской студии дизайна и рекламы автор постера «Как Башкирия без шиханов», созданного еще задолго до событий на Куштау и режиссер клипа «Не взрывай» не остался в стороне от флешмоба национальных костюмов, который объявил Радий Хабиров. Он представил подборку фотографий уфимцев в национальных костюмах на фоне проблемных мест города, а также написал текст, в котором сарказмом привлекает внимание к проблемам башкирской столицы.