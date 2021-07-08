Грандиозный выпускной, повышение цен и закрашенное граффити. Итоги дня в Башкирии

Пока в Башкирии с размахом проходит международная Фольклориада, а параллельно по всей республике методично сворачиваются другие мероприятия, в один ряд с Фольклориадой, кажется, встает выпускной БГМУ, который в прошел не абы где, а во вмещающей более 8 тысяч зрителей «Уфа-Арене», в закрытом помещении. Фотографии с мероприятия опубликовал аккаунт совета обучающихся медицинского вуза в своих Instagram историях, а также сам министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.