Госсекретарь МИД Франции: ЕС не стоит признавать вакцины из России и Китая

Клеман Бон, являющийся государственным секретарем при Министерстве иностранных дел Франции, заявил, что он не рекомендовал бы Евросоюзу официально признавать вакцинные препараты от коронавируса, созданные в России и Китае.

Представитель дипмиссии сделал свое заявление в эфире телеканала France 2, сообщает 360tv.ru. «Нам нужно быть уверенными в тех препаратах, которые будут делать людям, приезжающим на территорию Франции. Что касается вакцин российских и китайских, то Франция рекомендует своим партнерам: говорите «нет» данным препаратам», — отметил Бон. Дипломат также отметил, что Франция следит за ситуацией с коронавирусом в мире и составляет список стран, в которых остро складывается эпидситуация. Он заявил, что руководство республики не планирует отменять рейсы из стран, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом.

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