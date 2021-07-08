Главы регионов оценили инициативы молодых политологов форума «Дигория»

Главным спикером мероприятия стала представитель ЭИСИ Дарья Кислицына, возглавляющая департамент региональных программ института. Она рассказала о преобладающих направлениях в сфере коммуникаций между жителями регионов и властями, а также о новых уникальных практиках в этом направлении.