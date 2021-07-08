Главы регионов оценили инициативы молодых политологов форума «Дигория»

Главы регионов оценили инициативы молодых политологов форума «Дигория»
Главы регионов оценили инициативы молодых политологов форума «Дигория»
8 июля, 19:05ОбществоФото: фрагмент видео
Губернаторы российских регионов оценили рекомендации участников форума молодых политологов «Дигория» по решению проблем в субъектах Федерации.

Одним из мероприятий форума стала дискуссия «Губернаторы новой волны: от доверия к результату». Она была организована по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), пишет newsnn.

Главным спикером мероприятия стала представитель ЭИСИ Дарья Кислицына, возглавляющая департамент региональных программ института. Она рассказала о преобладающих направлениях в сфере коммуникаций между жителями регионов и властями, а также о новых уникальных практиках в этом направлении.

Мероприятие включало в себя и практическую часть. Так, участникам были предложены ситуации с различной проблематикой регионов – они должны были выдвинуть свои предложения по решению данных вопросов.

В формате онлайн участники форума смогли услышать мнения губернаторов Новгородской и Мурманской областей, а также главы Севастополя.

Губернатор Мурманского региона Андрей Чибис отметил, что многие идеи и решения, предложенные молодыми политологами, он готов отдать на проработку регионального правительства. А глава Севастополя Михаил Развожаев отметил актуальный формат мероприятия и значимость командной работы.

В завершение сессии участники форума задали вопросы губернаторам. В частности, поднимались вопросы методов борьбы с пандемией, развития городской инфраструктуры, эффективных управленческих практик.

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