Главы регионов оценили инициативы молодых политологов форума «Дигория»

Одним из мероприятий форума стала дискуссия «Губернаторы новой волны: от доверия к результату». Она была организована по инициативе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), пишет newsnn.
Главным спикером мероприятия стала представитель ЭИСИ Дарья Кислицына, возглавляющая департамент региональных программ института. Она рассказала о преобладающих направлениях в сфере коммуникаций между жителями регионов и властями, а также о новых уникальных практиках в этом направлении.
Мероприятие включало в себя и практическую часть. Так, участникам были предложены ситуации с различной проблематикой регионов – они должны были выдвинуть свои предложения по решению данных вопросов.
В формате онлайн участники форума смогли услышать мнения губернаторов Новгородской и Мурманской областей, а также главы Севастополя.
Губернатор Мурманского региона Андрей Чибис отметил, что многие идеи и решения, предложенные молодыми политологами, он готов отдать на проработку регионального правительства. А глава Севастополя Михаил Развожаев отметил актуальный формат мероприятия и значимость командной работы.
В завершение сессии участники форума задали вопросы губернаторам. В частности, поднимались вопросы методов борьбы с пандемией, развития городской инфраструктуры, эффективных управленческих практик.