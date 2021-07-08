ЕР включит в "Народную программу" инициативы экспертов по поддержке семей с детьми

Издание nashgorod.ru сообщает, что восьмого июля состоялась стратегическая сессия “Народная программа “Единой России” - семьям с детьми”. В рамках ее проведения представители общественных организаций и эксперты обратились к депутатам с несколькими предложениями по поддержке семей с детьми.
Одним из участников обсуждения стала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, крайне важно охватить мерами поддержки не только наиболее уязвимые группы населения, но и разные категории семей. Так, по мнению детского омбудсмена, в России нужно повысить размер выплат по уходу за ребенком с сорока до ста процентов от заработной платы, отпуск для родителей, ухаживающих за детьми, необходимо продлить до трех лет и ослабить налоговую нагрузку на многодетные семьи, отменив НДФЛ. Кроме этого, считает Кузнецова, надо поддержать бабушек и дедушек, которые помогают работающим родителям присматривать за детьми.
Анна Кузнецова подчеркнула, что для родителей принципиально важным является принцип одного окна: они должны больше времени посвящать воспитанию детей, а не поиску информации о том, куда обратиться для получения поддержки и что для этого нужно.
Также в обсуждении принимала участие блогер, рассказывающая о воспитании детей, Елизавета Золотухина. Она считает, что важной мерой поддержки станет расширение программы поддержки семей с детьми до трех лет. Сегодня получать дополнительные выплаты могут родители, чей доход не превышает двух МРОТ.
Еще одной инициативой общественников стало расширение возможностей программы маткапитала. Например, родителям нужно разрешить использовать средства для оплаты частных детских дошкольных учреждений, установки газового оборудования, противопожарной сигнализации, покупки транспортных средств. Также инициаторы предложили отменить действующий трехлетний запрет на направление этих средств на улучшение жилищных условий.
Кроме этого, в рамках сессии участники обсудили такие вопросы, как укрепление здоровья мужчин, трудоустройство подростков, организация многофункциональных центров поддержки семей с детьми, а также отмена НДФЛ для семей, которые воспитывают четырех и более детей.
На сайте ER.ru сообщается, что председатель “Единой России” Дмитрий Медведев призвал россиян активно участвовать в создании народной программы партии, поскольку в ней необходимо отразить все проблемы, которые актуальны для российских регионов и методы их решения.
“Мне как руководителю регионального представительства Национального общественного комитета «Российская семья» и регионального исполкома партии отрадно отметить, что благодаря предложениям президента Российской Федерации Владимира Путина и инициативам партии в стране создана целостная система по поддержке семьи. Она включает заботу о детях разного возраста, начиная от внутриутробного развития и заканчивая 17-летними подростками. Такой целостной системы поддержки в стране ранее не было.
Благодаря работе системы мер по поддержке семьи, по самым скромным подсчетам до 2024 года в Республике Башкортостан ожидается 8414 дополнительных рождений. Для достижения данной цели в нашей республике также разработан дополнительный комплекс мер, направленный на повышение рождаемости. Например, вступило в силу постановление «Об утверждении Порядка предоставления семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка”, - сказал руководитель Башкортостанского исполнительного комитета партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.