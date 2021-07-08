ЕР включит в "Народную программу" инициативы экспертов по поддержке семей с детьми

Одним из участников обсуждения стала детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, крайне важно охватить мерами поддержки не только наиболее уязвимые группы населения, но и разные категории семей. Так, по мнению детского омбудсмена, в России нужно повысить размер выплат по уходу за ребенком с сорока до ста процентов от заработной платы, отпуск для родителей, ухаживающих за детьми, необходимо продлить до трех лет и ослабить налоговую нагрузку на многодетные семьи, отменив НДФЛ. Кроме этого, считает Кузнецова, надо поддержать бабушек и дедушек, которые помогают работающим родителям присматривать за детьми.