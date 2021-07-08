Дегтярев запустил программу обновления автобусов и трамваев в Хабаровском крае

Издание transsibinfo.com сообщает, что в Хабаровском крае реализуется программа по обновлению системы общественного транспорта. Михаил Дегтярев договорился о поставке десятков автобусов, трамваев и троллейбусов. Также в регионе был запущен новый электропоезд.
Необходимо отметить, что проблема общественного транспорта в Хабаровском крае стоит остро уже много лет - до недавнего времени пассажиров перевозили на старых автобусах и маршрутках, которые были произведены в девяностых годах ХХ века.
Чтобы ее решить, Михаил Дегтярев договорился с главой российской столицы Сергеем Собяниным о поставке в Хабаровский край двадцати троллейбусов, двадцати автобусов и десяти трамваев. Возраст транспорта - около десяти лет, и ранее он использовался для перевозки пассажиров по Москве. Техническое состояние автобусов и трамваев идеальное, особенно если сравнить их с транспортом, на котором возили пассажиров в регионе.
Первая партия общественного транспорта уже доставлена в Хабаровский край и пущена на маршруты. Оставшиеся автобусы, трамваи и троллейбусы будут доставлены до конца этого года.
Кроме этого, власти Хабаровского края под руководством Дегтярева совместно с представителями госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», членами межведомственной рабочей группы и администрациями городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на данный момент занимаются созданием дорожной карты проекта комплексной модернизации системы общественного транспорта городских агломераций на территории региона.
Отмечается, что на ближайшее время в Хабаровском крае запланированы модернизация и обновление систем ж/д и воздушного транспорта. Первая новая электричка повышенной комфортабельности уже ходит по маршруту Хабаровск - Николаевка. Электропоезд состоит из четырех вагонов, которые в общей сложности вмещают свыше трехсот пятидесяти пассажиров.
Кроме этого, Михаил Дегтярев рассказал, что в ближайшее время правительство региона совместно с руководством РЖД планирует запустить скоростной поезд “Ласточка”, который будет ходить по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре.
Также региональное правительство приобрело в лизинг два новых самолета Л-410 для «Хабаровских авиалиний», которые будут совершать полеты между разными городами и поселками Хабаровского края. Еще власти планируют увеличить количество авиарейсов по региону.