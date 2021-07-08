Дегтярев запустил программу обновления автобусов и трамваев в Хабаровском крае

Чтобы ее решить, Михаил Дегтярев договорился с главой российской столицы Сергеем Собяниным о поставке в Хабаровский край двадцати троллейбусов, двадцати автобусов и десяти трамваев. Возраст транспорта - около десяти лет, и ранее он использовался для перевозки пассажиров по Москве. Техническое состояние автобусов и трамваев идеальное, особенно если сравнить их с транспортом, на котором возили пассажиров в регионе.